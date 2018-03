Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 7.22 26 febbraio 2018 - 07:22

L'assicuratore Zurich Insurance ha acquisito l'attività in America latina dell'australiana QBE. Il prezzo d'acquisto ammonta a 409 milioni di dollari, circa 382,5 milioni di franchi.

"Questa operazione ci posiziona come numero uno assicurativo in Argentina, un mercato in forte crescita in un'economia stabile e un contesto amichevole per le assicurazioni", ha spiegato Zurich in un comunicato. Il gruppo diventerà inoltre il numero 3 in Ecuador.

La transazione sottostà all'approvazione delle autorità. Dovrebbe concludersi entro fine anno.

