Risultato positivo nel 2019 per l'assicuratore zurighese.

Vigorosa crescita nel 2019 per Zurich Insurance. Il gruppo assicurativo ha registrato un utile netto di 4,15 miliardi di dollari, in progressione del 12% su base annua. Si tratta di una cifra che non veniva più raggiunta dal 2010.

L'utile operativo (Business Operating Profit, BOP) è da parte sua aumentato del 16% a 5,3 miliardi, indica la società in una nota odierna.

Nell'assicurazione danni, gli incassi relativi ai premi si sono elevati a 34,18 miliardi (+2%). Su base comparabile, si tratta di un incremento del 6%. Nell'altro settore fulcro dell'attività, ovvero l'assicurazione vita, i premi sono rimasti stabili a 33,48 miliardi.

La performance dell'assicuratore ha superato le attese degli analisti. Interrogati dall'agenzia finanziaria AWP, gli esperti ipotizzavano un utile di 3,99 miliardi e un risultato operativo di 5,27 miliardi.

Zurich Insurance proporrà ai propri azionisti un dividendo di 20 franchi per titolo per il 2019. Si tratta di un aumento di 1 franco rispetto all'anno precedente.

