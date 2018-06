Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 giugno 2018 18.45 16 giugno 2018 - 18:45

"Same Love-Same Rights": è all'insegna di "Stesso amore-stessi diritti" che si è svolta l'edizione di quest'anno del Zurich Pride Festival.

I partecipanti al colorito festival zurighese di gay, lesbiche, bisessuali e transgender oggi hanno rivendicato per tutti gli stessi diritti del matrimonio civile.

Migliaia di persone si sono riunite in Helvetiaplatz per dare il via al corteo che si è poi diretto verso il centro città attraversando la prestigiosa Bahnhofstrasse e ha proseguito verso l'area delle caserme per una grande festa.

"Vogliamo poterci sposare con gli stessi esatti diritti e doveri" affiggevano le scritte dei vari partecipanti alla manifestazione che quest'anno ha riunito oltre 60 organizzazioni della comunità LGBT, dieci in più della passata edizione.

"I protestanti hanno aspettato prima di poter sposare cattolici, i borghesi hanno aspettato prima di poter sposare i nobili. Ora è tempo che i membri della comunità LGBT possano sposarsi", ha rivendicato Jessica Zuber, a capo di "alliance F", federazione di organizzazioni femminili.

La prima edizione svizzera di questa manifestazione si è svolta nel 1994, allora con il nome di Christopher Street Day (CSD) in memoria in memoria delle proteste di Stonewall" di fine giugno 1969 a New York, considerate la data d'inizio del movimento di liberazione omosessuale. La rivolta era partita dallo Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street, nel Greenwich Village.

