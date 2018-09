Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Operazione importante in Asia per il colosso assicurativo.

Zurich Insurance acquisisce una quota dell'80% nel gruppo assicurativo indonesiano PT Asuransi Adira Dinamika (Adira), leader del mercato locale. La quota viene ceduta da PT Bank Danamon Indonesia, che mantiene una partecipazione del 20%.

Il prezzo di acquisto ammonta a 6'150 miliardi di rupie indonesiane o 414 milioni di dollari, pari a quasi 400 milioni di franchi, indica un comunicato odierno di Zurich, secondo cui a seconda dell'andamento degli affari in futuro potrebbero essere effettuati ulteriori pagamenti. L'operazione dovrebbe essere finalizzata nei prossimi sei mesi, sempre che le autorità di regolamentazione daranno il loro via libera.

Nel 2017 Adira ha registrato premi lordi pari a 158 milioni di dollari ed è leader di mercato in Indonesia nei settori dell'assicurazione veicoli a motore e takaful (un sistema cooperativo di rimborso in caso di perdita organizzato in maniera conforme alla sharia, la legge islamica). Con l'operazione Zurich diventa il maggiore assicuratore non vita straniero del paese asiatico.

