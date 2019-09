La polizia ha arrestato uno svizzero tra i 30 e i 40 anni e lo ha posto in detenzione preventiva, in relazione al ritrovamento - in agosto - del cadavere di un italiano di 66 anni in un SUV a Zurigo (foto simbolica)

La polizia ha arrestato uno svizzero tra i 30 e i 40 anni e lo ha posto in detenzione preventiva, in relazione al ritrovamento - in agosto - del cadavere di un italiano di 66 anni in un SUV a Zurigo.

I due uomini si conoscevano, ha indicato oggi la procura pubblica confermando una notizia in tal senso del Tagesanzeiger. Ulteriori notizie non saranno fornite dal momento che le indagini sono in corso.

A inizio agosto un passante aveva notato il corpo inanimato del 66enne in un Suv nel posteggio della piscina comunale Auhof, nel quartiere di Schwamendingen, a nord-ovest del centro. La vettura aveva targhe svizzere.

