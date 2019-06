Il 34enne è stato trovato morto ieri sera in cella nella prigione di polizia di Zurigo.

Un detenuto tedesco di 34 anni è stato trovato morto ieri sera in cella nella prigione di polizia di Zurigo. Stando ai primi elementi dell'inchiesta non vi sono indicazioni che facciano pensare a un suicidio o all'intervento di terzi.

Il corpo senza vita è stato notato in posizione seduta da un secondino, ha indicato oggi la polizia cantonale. Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del detenuto. L'uomo si trovava dietro le sbarre per violazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

