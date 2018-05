Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 14.45 23 maggio 2018 - 14:45

Cinque passeggere di un bus di linea sono rimaste ferite stamani in una collisione con un'automobile verificatasi attorno alle 09.00 nei pressi della stazione di Zurigo-Oerlikon. Quattro di esse sono state condotte in ospedale con lesioni di lieve o media entità.

Mentre svoltava a sinistra, il conducente della vettura non ha visto sopraggiungere il bus, indica la polizia comunale in un comunicato. La circolazione dei tram è rimasta interrotta per un'ora e mezza sulla tratta interessata.

