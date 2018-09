Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 14.52 13 settembre 2018 - 14:52

L'impresa di costruzione Implenia ha ritirato il ricorso con il quale chiedeva alla città di Zurigo 23 milioni di franchi per i costi aggiuntivi legati allo stadio del Letzigrund. La vertenza è così decisa in via definitiva in favore della città.

L'azienda reclamava il pagamento di tutta una serie di modifiche che a suo avviso la città aveva chiesto in corso d'opera. Il municipio zurighese - ricorda quest'ultimo in una nota - si è opposto alla richiesta sottolineando il ruolo di "appaltatore totale" assunto dall'impresa di costruzione.

Il nuovo stadio del Letzigrund, per il quale la Città ha pagato 96,6 milioni di franchi, è stato inaugurato a fine agosto 2007. I lavori erano stati accelerati in vista delle partite previste a Zurigo nell'ambito degli Europei di calcio del 2008.

