Le lancette della chiesa di St. Peter ferme alle 11:55. "Fünf vor Zwölf" - le dodici meno cinque - è un'espressione molto diffusa in tedesco, che riprende la metafora dell'Orologio dell'apocalisse e simboleggia in questo caso l'emergenza climatica.

A Zurigo circa 12'000 persone, soprattutto giovani, ma anche molti adulti e famiglie con bambini, hanno preso parte alla manifestazione in difesa del clima. I manifestanti hanno riempito la terrazza panoramica del Politecnico, prima di sfilare nelle vie del centro.

"Make Love, non CO2", "Non esiste un pianeta B": questi alcuni degli slogan sugli striscioni dei manifestanti. Secondo gli organizzatori, sono stati 12'000 i manifestanti che nonostante il brutto tempo sono scesi in strada. Si sono visti anche numerosi adulti e nonni, che innalzavano cartelli con la scritta "Für eusi Chind" (Per i nostri bambini).

I manifestanti hanno ricevuto il sostegno della Chiesa protestante. Martedì le lancette della chiesa di St. Peter - sul più grande orologio fra tutti i campanili d'Europa - si sono fermate alle 11:55. "Fünf vor Zwölf" - le dodici meno cinque - è un'espressione molto diffusa in tedesco, che riprende la metafora dell'Orologio dell'apocalisse e simboleggia in questo caso l'emergenza climatica. "Ci schieriamo al fianco dei giovani perché la protezione della nostra Terra è importante per la Chiesa", ha dichiarato in proposito il pastore Ueli Greminger, che ha chiesto e ottenuto dalle autorità cittadine il permesso di bloccare le lancette fino alla sera.

