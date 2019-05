L'ingresso della redazione del settimanale Weltwoche a Zurigo è stato imbrattato con vernice rossa e con la scritta "Gegen rechte Hetze" ("Contro gli agitatori di destra"). Lo hanno segnalato attraverso twitter il direttore Roger Köppel e il giornalista Alex Baur.

La polizia cittadina di Zurigo è stata informata, ha detto un portavoce a Keystone-ATS. "Dopo l'attacco della sinistra al redattore Alex Baur è arrivato anche l'attacco all'intera redazione della Weltwoche", scrive nel suo tweet Roger Köppel, che è anche consigliere nazionale dell'UDC.

Il riferimento è a quanto accaduto il primo maggio, quando durante la festa popolare che si tiene sui terreni della vecchia caserma di Zurigo, Alex Baur è stato aggredito da persone con il volto coperto. La moglie peruviana del giornalista gestiva durante la festa dei lavoratori una bancarella di cibo che è stata demolita.

In relazione a questa vicenda, l'UDC ha inoltrato un'interpellanza parlamentare in cui chiede al governo se non sia giunto il momento di applicare "senza se e ma" la norma di legge che vieta di dissimulare il volto durante le manifestazioni pubbliche.

