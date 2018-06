Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

11 giugno 2018 9.52

Lite fra inquilini di una palazzina ieri sera a Zurigo: un uomo di 60 anni è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un 65enne. Il ferito è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza, rende noto la polizia, senza tuttavia precisare le sue condizioni di salute.

La polizia è stata allarmata verso le 19:30 per la lite scoppiata fra i due in uno stabile nel quartiere di Schwamendingen, a nord della città sulla Limmat. Intervenuti in forze, gli agenti hanno arrestato lo sparatore senza che questi opponesse resistenza ed hanno sequestrato una pistola.

