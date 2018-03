Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 marzo 2018 12.29

Insolito intervento stamane per due donne assistenti di polizia di Zurigo: durante un pattugliamento hanno aiutato una donna che ha partorito una bimba sul sedile di un'auto. La neonata, la madre e anche il padre stanno bene, ha reso noto la polizia.

Stando a una nota, la due assistenti di polizia hanno visto verso le 7:30 una vettura che "stranamente" era ferma in mezzo a una strada del Kreis 6, il quartiere universitario di Zurigo. Le donne in uniforme sono quindi state raggiunte da un uomo che, con fare "agitato", ha spiegato loro che la moglie stava per partorire.

Una delle due assistenti è allora corsa verso l'auto e appena aperta la portiera si è resa conto che la donna aveva le contrazioni. Sempre stando alla nota, l'assistente di polizia è riuscita "a prendere al volo" il bebè - una femminuccia - e ad avvolgerla nel suo pullover.

L'altra assistente si è occupata nel frattempo del marito, che era piuttosto nervoso. Di lì a poco sul posto è arrivata un'ambulanza dei servizi di soccorso cittadini che hanno accompagnato l'intera famiglia in ospedale. Secondo i medici, sia la bambina che la madre sono in buone condizioni di salute. Anche il padre si è ripreso.

