Il nuovo stadio per l'hockey su ghiaccio di Zurigo si chiamerà "Swiss Life Arena": con un simbolico primo colpo di piccone i dirigenti degli ZSC Lions hanno dato il via ai lavori per la struttura, che dovrebbe sorgere entro il 2022 nel quartiere di Altstetten.

I lavori sono stati avviati nonostante non sia ancora stato emesso un permesso di costruzione definitivo. Ci sono ancora alcuni ricorsi pendenti, ma i responsabili del club di hockey su ghiaccio hanno ottenuto una licenza provvisoria e confidano di poter portare a termine i lavori secondo i piani.

"Una pietra miliare nella storia del club", ha dichiarato il presidente degli ZSC Lions, Peter Zahner. Da oggi si conosce anche il nome del nuovo stadio, che sarà sponsorizzato dal gruppo d'assicurazione Swiss Life. Nel settembre del 2016 gli zurighesi avevano approvato in votazione un prestito di 120 milioni di franchi per il progetto denominato "Theatre of Dreams" (Teatro dei sogni). Lo stadio potrà ospitare 11'600 spettatori.

I costi complessivi sono stimati in 156 milioni di franchi, con 36 milioni messi a disposizione da investitori privati, dal Cantone e dalla Confederazione. Oltre al prestito, che dovrà essere rimborsato nel giro di 65 anni, la Città concederà alla squadra di hockey un contributo annuo di gestione di 2 milioni di franchi all'anno per i prossimi 30 anni. La società ZSC Lions SA sarà da parte sua tenuta a pagare 35'000 franchi all'anno per il diritto di superficie.

