Rubati occhiali per 100'000 franchi

Centinaia di montature per occhiali, dal valore complessivo di oltre 100'000 franchi, sono state trafugate in un negozio di ottica sulla Limmatquai, in pieno centro a Zurigo. Gli sconosciuti hanno agito nella notte tra sabato e domenica scorsi.

La polizia cittadina, si legge in un comunicato odierno, è alla ricerca di eventuali testimoni. Le montature rubate sono di marchi di alta moda come ad esempio Dior, Chanel e Linda Farrow.

Neuer Inhalt Horizontal Line