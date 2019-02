Sorpresa a dir poco esotica al rientro dalle vacanze a Bali per uno zurighese che ieri aprendo una valigia ha trovato uno scorpione vivo. L'uomo ha consegnato l'animale alla polizia cittadina, che è ora alla ricerca di una sistemazione adatta.

Dopo la paura iniziale alla scoperta dell'animale di sei centimetri nascosto tra vestiti e souvenir, l'uomo è riuscito a rinchiuderlo in una bottiglia in Pet. Gli agenti lo hanno preso in consegna lo hanno portato al posto di polizia.

Si tratta di un maschio adulto di "Lychas mucronatus": una specie diffusa in Asia, il cui veleno può essere mortale per i bambini e per chi soffre di allergie. Non lo è invece per gli adulti sani, anche se la sua puntura è in ogni caso molto dolorosa, scrive la polizia zurighese in una nota.

