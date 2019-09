Una vasta operazione di polizia è in corso nel quartiere di Unterstrass a Zurigo.

Una persona è stata ritrovata morta in serata a Zurigo nel quartiere di Unterstrass, sulla riva destra della Limmat, in un alloggio in una casa plurifamiliare. La notizia è stata confermata dalla Polizia cantonale ai media senza rilasciare ulteriori dettagli.

Una vasta operazione delle forze dell'ordine è attualmente in corso.

