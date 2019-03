Centinaia di persone - parenti, compagni, amici, conoscenti e ammiratori - hanno reso oggi l'ultimo omaggio all'attore Bruno Ganz nella cattedrale Fraumünster di Zurigo. Il regista tedesco Wim Wenders ha definito l'attore svizzero "un conoscitore dell'animo umano".

"Come regista non ho vissuto momenti più preziosi e più felici che con te, Bruno", ha dichiarato Wenders, che con l'attore deceduto lo scorso 16 febbraio a Zurigo all'età di 77 anni ha girato diversi film.

Il modo in cui si è ritirato è stato "inversamente proporzionale a come si è impegnato nei ruoli". Il suo profondo legame con Zurigo gli dava una base fuori dal mondo del cinema e del teatro, ha ricordato Wenders, per il quale Bruno Ganz era "un maestro nel lasciare che la scintilla si accendesse".

La cerimonia si è tenuta in una chiesa disadorna: vicino all'altare una foto in grande formato dell'attore e una grande corona di fiori bianchi. Una cornice adatta a Bruno Ganz, che ha impressionato con il suo lavoro privo di fronzoli.

Tra le centinaia di persone che si sono congedate dall'amico e compagno di lavoro c'erano i registi Christoph Schaub e Fredy M. Murer, l'attore e regista teatrale Daniel Rohr e lo scrittore Franz Hohler. Dalla Germania sono arrivati, tra gli altri, l'attrice Iris Berben e l'attore Joachim Król.

