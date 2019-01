Zurigo: Università presenta nuova sede firmata Herzog & de Meuron

A Zurigo due mostre illustrano la trasformazione del quartiere universitario. Cuore del progetto è un grande edificio a forma trapezoidale, firmato Herzog & de Meuron, che dovrebbe essere realizzato dirimpetto alla sede "storica" dell'Università.

Nei prossimi 30 anni il quartiere intorno alla sede storica dell'Università e dell'Ospedale universitario subirà una profonda trasformazione. L'intero quartiere universitario - hanno spiegato oggi le autorità alla stampa - deve essere ridisegnato in modo da rafforzare l'insegnamento, la ricerca e l'assistenza medica.

Il nuovo centro di formazione e di ricerca "Forum UZH", firmato dalle "archistar" Herzog & de Meuron, prevede un volume di investimenti "stimato approssimativamente tra i 500 e i 600 milioni di franchi", ha dichiarato il rettore dell'Università Michael Hengartner. L'edificio ospiterà 110 tra professori e assistenti e 6500 studenti delle facoltà di diritto, economia e letteratura.

Nelle immediate vicinanze sarà realizzato anche un nuovo edificio dell'Ospedale universitario disegnato dallo studio di architettura Christ & Gantenbein. Anche in questo caso i costi sono stimati in 600 milioni di franchi. I due progetti saranno realizzati contemporaneamente e dovrebbero essere portati a termine entro il 2027.

