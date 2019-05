Con l'obiettivo di portare più turisti nella città di Zurigo e sulle montagne grigionesi le due organizzazioni Zurigo Turismo e Grigioni Vacanze hanno deciso di avviare una cooperazione dalla quale prevedono di sviluppare nuovi mercati e aumentare i pernottamenti.

"I Grigioni, quale più grande regione di montagna della Svizzera, e Zurigo, come centro urbano del Paese, si completano in modo ottimale", afferma citato in un comunicato Jürg Schmid, presidente di Grigioni Vacanze. Per sfruttare le potenzialità di questa combinazione, le due organizzazioni stanno dando vita ad una partnership strategica.

La cooperazione punta in particolare ad esperienze che colleghino le due regioni nella stagione estiva, da commercializzare soprattutto in mercati remoti, poiché, afferma Guglielmo L. Brentel, presidente di Zurigo Turismo, sempre più turisti cercano il relax in montagna accanto a vacanze in città. E aggiunge, sempre nella nota: "la collaborazione con i Grigioni è praticamente scontata, tanto più che la distanza di due, tre ore di viaggio non rappresenta un ostacolo, soprattutto per ospiti internazionali. Nuove offerte congiunte, ad esempio nel settore dei viaggi in treno, renderebbero ancora più facile gli spostamenti dalla città alla montagna permettendo di vivere il meglio della Svizzera".

L'obiettivo della collaborazione è quello di unire le forze in modo che entrambe le parti possano beneficiare di economie di scala e quindi attrarre in modo più efficiente nuovi ospiti nella propria regione. La cooperazione, aggiunge Schmid, crea valore aggiunto per entrambe le organizzazioni ma anche per i turisti.

Neuer Inhalt Horizontal Line