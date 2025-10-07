The Swiss voice in the world since 1935
Tv, Israele si prepara a rilascio rapiti a inizio settimana

Keystone-SDA

Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm el-Sheikh ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana".

(Keystone-ATS) L’inviato Usa Steve Witkoff e il genero del presidente americano Donald Trump Jared Kushner non si fermeranno ai negoziati per più di due o tre giorni e si stima che la firma dell’accordo con Hamas avverrà entro il week-end, “se non ci saranno sorprese”.

“Israele chiederà di ricevere tutti gli ostaggi vivi entro un giorno, e dopo anche i morti”, ha detto la fonte. Se le parti non raggiungeranno un accordo, gli Usa potrebbero proporre un compromesso finale, con un approccio “prendere o lasciare”.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

