The Swiss voice in the world since 1935

UBS: “tasso ipotecario di riferimento stabile almeno sino al 2027”

Keystone-SDA

Il tasso ipotecario di riferimento rimarrà stabile almeno sino al 2027: è la previsione degli economisti di UBS.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scorso primo settembre l’indicatore che serve a determinare gli affitti è sceso dall’1,50% all’1,25%, dopo che già in marzo aveva vissuto un abbassamento di un quarto di punto. Il parametro è stato influenzato dall’andamento dei tassi ipotecari, su cui ha a loro volta avuto un impatto il taglio del costo del denaro operato dalla Banca nazionale svizzera (BNS).

Secondo gli analisti, la BNS lascerà ora invariato allo 0,0% il suo tasso guida, almeno sino alla fine del 2026. Il calo dei tassi ipotecari rallenterà, ma non abbastanza per abbassare l’indicatore di riferimento pubblicato dall’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), visto che sotto l’1,25% non si è arrivati nemmeno nella fase di tassi BNS negativi dal 2015 al 2022. Dalla metà del 2026 i mutui cominceranno poi a essere più cari, ma un aumento del tasso ipotecario di riferimento alll’1,50% dovrebbe diventare un tema solo nel 2027, concludono gli specialisti dell’istituto guidato dal Sergio Ermotti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR