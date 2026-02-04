UBS: Ermotti, “grandi progressi, ma incertezza normativa Svizzera”

Keystone-SDA

"Abbiamo compiuto grandi progressi in una delle integrazioni più complesse nella storia bancaria, affrontando al contempo la continua incertezza normativa in Svizzera".

(Keystone-ATS) Lo afferma il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti, commentando i risultati della società nel 2025.

“La forza del nostro marchio globale e diversificato ha alimentato la nostra eccellente performance annuale, aiutando i clienti a navigare in un contesto di mercato imprevedibile”, afferma il 65enne, citato nel comunicato odierno dell’istituto.

“Abbiamo mantenuto una solida posizione patrimoniale e rispettato i nostri impegni di rendimento del capitale nell’anno, con un aumento dei dividendi integrato da riacquisti di azioni. Nel corso del 2025 abbiamo continuato a sostenere i clienti, l’economia svizzera e le comunità in cui viviamo e lavoriamo, investendo ulteriormente in talenti e competenze. Ciò include l’intelligenza artificiale, dove abbiamo progetti di trasformazione volti a rafforzare la nostra resilienza operativa, migliorare l’esperienza dei clienti e sbloccare livelli più elevati di efficienza ed efficacia in tutta l’organizzazione”.

Riguardo all’integrazione di Credit Suisse, che è giunta “all’ultimo chilometro”, il CEO si è detto “fiducioso nella capacità di cogliere le sinergie residue entro la fine dell’anno, che abbiamo aumentato di 0,5 miliardi di dollari a 13,5 miliardi di dollari”.

“Con un patrimonio investito dal gruppo che ha superato per la prima volta i 7000 miliardi di dollari e un forte slancio commerciale, siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi per il 2026 e le nostre ambizioni a medio termine”, conclude il dirigente.