UBS: Ermotti, riacquisti di azioni dipendono da requisiti capitale

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Ulteriori programmi di riacquisto di azioni da parte di UBS dipenderanno da eventuali decisioni politiche relative a requisiti patrimoniali più severi: lo ha affermato il Ceo Sergio Ermotti in occasione di una conferenza del settore organizzata da Bank of America.

La grande banca elvetica intende comunicare i suoi ulteriori piani di riduzione del capitale in concomitanza con i risultati del quarto trimestre, vale a dire il 4 febbraio 2025. Attualmente sta conducendo un programma di riacquisto di titoli per 2 miliardi di dollari al massimo fino all’aprile 2026 e si aspetta che la distribuzione possa poi continuare.

Ermotti non ha voluto sbilanciarsi su un possibile esito delle discussioni in corso sulle norme di capitale per la banca combinata UBS-Credit Suisse (CS), pur dicendo di comprendere che il mercato desidera maggiore chiarezza. L’impresa – ha detto – non ha alcuna influenza sui tempi del processo in corso: l’istituto si aspetta comunque novità per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo.

Nel frattempo l’integrazione di CS è sulla buona strada, ha assicurato il dirigente 64enne. In termini di riduzione dei costi la banca è addirittura “in anticipo di sei mesi”, ha fatto sapere il manager. Entro la fine del 2026 la società punta a ridurre gli oneri di 13 miliardi di dollari (11 miliardi di franchi al cambio attuale) rispetto ai costi combinati di UBS e CS alla fine del 2022. Malgrado ciò non si vedranno grandi risparmi prima del 2025, poiché il gruppo continuerà a gestire due banche in parallelo, ha messo in guardia Ermotti.