UBS riceve deroga per continuare a gestire fondi pensione negli USA

UBS potrà continuare a gestire fondi pensione negli Stati Uniti: il Dipartimento del Lavoro statunitense ha concesso una deroga alla banca svizzera, un passo necessario visti i suoi trascorsi giudiziari. Lo indica oggi la Reuters.

(Keystone-ATS) Il colosso bancario potrà mantenere il suo status di gestore patrimoniale professionale qualificato negli USA fino al giugno 2029, secondo documenti citati dalla Reuters. La deroga è valida retroattivamente dal giugno 2023.

Il gruppo bancario ha bisogno della deroga poiché negli ultimi anni ha subito alcune condanne, in particolare per manipolazione dei mercati e frode fiscale in Francia.

Un gruppo americano di attivisti del diritto fiscale si è recentemente attivato per escludere UBS dal mercato pensionistico statunitense. Ciò a causa dei numerosi reati commessi dalla stessa UBS e da Credit Suisse negli ultimi decenni.

Contattati, né UBS né il Dipartimento del Lavoro statunitense hanno voluto rilasciare dichiarazioni.