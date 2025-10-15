UBS scommette sul Medio Oriente, nuovi uffici ad Abu Dhabi

Keystone-SDA

UBS si espande in Medio Oriente: la banca ha aperto un nuovo ufficio di consulenza ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

1 minuto

(Keystone-ATS) La sede rafforzerà la strategia di crescita nella regione e faciliterà l’accesso a clienti facoltosi in uno dei centri finanziari più dinamici al mondo, ha indicato oggi il gruppo.

Il nuovo ufficio è la seconda sede dell’istituto nel paese arabo dopo quello di Dubai. L’ufficio fornirà consulenza ai clienti direttamente dall’Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro finanziario fondato nel 2015 con un proprio sistema giuridico basato sul modello britannico, mentre i patrimoni continueranno ad essere registrati in Svizzera.

Con questa iniziativa UBS sottolinea il suo impegno a lungo termine nei confronti della regione, dove i patrimoni privati sono stimati a oltre 5700 miliardi di dollari, si legge in un comunicato. L’impresa è attiva in Medio Oriente da oltre 60 anni e afferma di essere uno dei principali gestori patrimoniali della regione.