Uccise Ceo: processo a Mangione inizia il primo dicembre

Il processo contro Luigi Mangione, accusato di aver ucciso a Manhattan Brian Thompson, Ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, inizierà il primo dicembre. Lo ha reso noto il giudice Gregory Carro.

(Keystone-ATS) Il giudice ha inoltre deciso di esonerare l’imputato da due capi di accusa. Mangione dovrà comunque rispondere del reato di omicidio di secondo grado. Il giudice ha dichiarato di aver trovato “legalmente insufficienti” le prove a supporto delle due accuse statali di terrorismo nei confronti di Mangione.

La decisione del giudice Carro rappresenta un colpo per l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, guidato da Alvin L. Bragg. I pubblici ministeri avevano sostenuto che l’accusa di terrorismo fosse giustificata perché Mangione aveva preso di mira un dirigente “della più grande compagnia assicurativa sanitaria degli Stati Uniti davanti all’hotel dove l’azienda stava per tenere la sua conferenza annuale per investitori” a Midtown Manhattan, a loro avviso “ampiamente riconosciuta come la capitale mondiale dei media”.

Bragg ha affermato che l’atto era “un omicidio spaventoso, ben pianificato e mirato, destinato a suscitare shock, attenzione e intimidazione”.

