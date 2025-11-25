The Swiss voice in the world since 1935
Ucraina, ‘Rubio snobba l’Ue e nega bilaterale a Kallas’

Keystone-SDA

Schiaffo dell'amministrazione di Donald Trump all'Ue sullo sfondo dell'accelerazione dei tentativi d'imporre un accordo di pace fra Ucraina e Russia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo rivela Politico, citando fonti informate stando alle quale il segretario di Stato, Marco Rubio, a dispetto degli sforzi di dialogo consumatisi negli incontri di Ginevra nel fine settimana, ha snobbato la richiesta di un incontro bilaterale con Kaja Kallas, alto rappresentante della politica estera di Bruxelles.

Nell’interpretazione di Politico, Washington intende “virtualmente marginalizzare” Kallas sui dossier che contano. Come dimostra il fatto che “persino Marco Rubio, la figura più filo-europea dell’amministrazione Trump, rifiuta di avere incontri bilaterali” con lei.

