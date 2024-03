Ucraina, accordo in Ue per limitare importazioni agricole

(Keystone-ATS) Rispondendo alla protesta del settore, gli Stati membri dell’Ue e il Parlamento europeo hanno concordato di limitare le importazioni agricole ucraine esenti da dazi doganali – uova, pollame e zucchero ma anche avena, mais e miele – a partire da giugno.

L’accordo raggiunto rinnova per un anno l’esenzione dai dazi concessa dal 2022 a Kiev ma con “meccanismi di salvaguardia” mirati ad alcuni prodotti sensibili, si legge in un comunicato dell’Eurocamera. Il grano e l’orzo non sono interessati.

Gli agricoltori dell’Ue accusano l’afflusso di prodotti ucraini di abbassare i prezzi locali e di costituire concorrenza sleale.