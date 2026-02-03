Ucraina, intenso attacco russo nella notte, anche a Kiev

Keystone-SDA

Nuovo attacco russo nella notte, con missili e droni, sull'Ucraina. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale Kiev, ma l'offensiva del Cremlino non ha risparmiato nemmeno altre città.

(Keystone-ATS) Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni, ha riferito l’agenzia Rbc. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.

Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. L’amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico, mentre, stando a Ukrinform, ci sarebbero due feriti.

Attacchi con missili e droni sono stati segnalati anche a Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, secondo il sindaco Igor Terekhov, citato sempre Rbc. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk ha riferito che pure quest’area è finita sotto attacco, con la difesa aerea in azione nella vicina regione di Zaporizhzhia.

All’alba, la città è stata ripetutamente colpita da missili balistici. Le esplosioni dei razzi sono continuate per diverse ore.

Secondo Terekhov, i russi hanno messo nel mirino le infrastrutture energetiche. L’obiettivo è causare il massimo danno possibile e lasciare la città senza riscaldamento in pieno inverno. I bombardamenti hanno costretto a svuotare le tubature, lasciando 820 case senza riscaldamento.