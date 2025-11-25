The Swiss voice in the world since 1935
Ucraina, Starmer promette a Zelensky truppe in forza multinazionale

Keystone-SDA

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso in una telefonata a fine mattinata di oggi del lavoro in corso della "coalizione dei volenterosi".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’obiettivo è preparare il dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina in caso di cessazione delle ostilità, ha affermato Downing Street.

Il Regno Unito è ancora disposto a mettere truppe sul terreno per proteggere Kiev in caso di cessazione delle ostilità, ha confermato il portavoce ufficiale del primo ministro.

I due leader hanno concordato sull’importanza di garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina.

Il primo ministro ha affermato che l’Ucraina può contare sul sostegno del Regno Unito. In vista della videoconferenza dei volenterosi, Starmer e Zelensky hanno discusso dell’unità internazionale dimostrata a sostegno dell’Ucraina e sottolineato l’importanza del continuo lavoro dei partner in preparazione del dispiegamento della forza multinazionale dopo la cessazione delle ostilità.

