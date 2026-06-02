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Ucraina: 13 morti in raid russi

Keystone-SDA

In un pesante attacco russo combinato, sferrato nella notte sull'Ucraina, sono morte 13 persone. Lo afferma il ministero degli Interni ucraino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita in quella che le autorità hanno definito “una notte difficile” per la città, dove si contano anche 35 feriti.

Altre quattro persone sono state uccise a Kiev e oltre 60 residenti sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli incendi in sei diverse zone della capitale.

656 droni e 73 missili

“Nella notte, la Russia ha lanciato contro i nostri cittadini 656 droni d’attacco e 73 missili di vari tipi: balistici, da crociera, antinave. Un attacco su larga scala e una dichiarazione assolutamente trasparente da parte della Russia. Se l’Ucraina non sarà protetta dagli attacchi balistici e da altri missili, questi attacchi continueranno”, ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky confermando i 13 morti, tra i quali un bimbo.

“L’Europa ha bisogno della propria difesa antimissile, in modo che questa guerra possa finalmente concludersi. E c’è assolutamente bisogno dell’aiuto degli Stati Uniti nella fornitura di missili ai Patriot”, ha proseguito.

“L’attacco principale – ha affermato sui social il leader ucraino – è stato a Kiev, dove decine di edifici residenziali e altre infrastrutture civili sono stati nuovamente danneggiati. Purtroppo, si hanno notizie di quattro morti. Le mie condoglianze a tutti i parenti e amici. Attualmente negli ospedali della capitale si trovano 38 persone, a tutte delle quali viene fornita l’assistenza necessaria. A Dnipro è in corso un’operazione di ricerca e salvataggio sul luogo di un edificio residenziale a quattro piani. Parte dell’edificio è stata praticamente demolita. Nell’attacco sono state uccise nove persone, tra cui un bambino. Trentacinque persone sono rimaste ferite nella città. La sorte di altre sei persone è sconosciuta. Le loro ricerche continueranno per tutto il tempo necessario”.

“I russi hanno anche colpito l’energia nella regione di Kharkiv e le infrastrutture critiche a Kharkiv. Sono stati colpiti anche le regioni di Kiev, Mykolaiv, Zaporizhia, Poltava, Sumy, Chernihiv e Khmelnytskyi”, ha aggiunto il leader ucraino.

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