Ucraina: 20 morti e almeno 142 feriti in attacchi russi

Keystone-SDA

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Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore, con la Russia che ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Lo riferiscono le autorità locali citate da Kyiv Independent.

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(Keystone-ATS) L’aeronautica militare ucraina ha comunicato che la Russia ha schierato durante la notte 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zirkon e altri sei tipi di missili, con la maggior parte dei proiettili diretti verso la capitale ucraina.