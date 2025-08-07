Ucraina: Cremlino, concordato un vertice Putin-Trump

Keystone-SDA

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha detto che Mosca e Washington hanno concordato di tenere un vertice "nei prossimi giorni" tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump e che i preparativi sono in corso. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

(Keystone-ATS) “Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump”, ha spiegato Ushakov. “Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta”, ha aggiunto.

Il consigliere presidenziale ha precisato che “la data è stata prevista orientativamente la prossima settimana, ma le parti stanno iniziando a prepararsi per questo importante incontro ed è difficile dire quanti giorni richiederanno i preparativi”.

“Tuttavia, è stata presa in considerazione l’opzione di tenere l’incontro la prossima settimana, e siamo piuttosto ottimisti al riguardo”, ha affermato ancora il rappresentante del Cremlino, citato dall’agenzia Interfax, secondo il quale “anche la sede è stata concordata, in linea di principio” e sarà annunciata “in seguito”.

Il consigliere del Cremlino ha poi dichiarato, riferisce la Tass, che durante l’incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l’inviato americano “ha accennato” alla possibilità di un incontro trilaterale fra i presidenti di Russia, USA e Ucraina, ma che “la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti”.

“Per quel che riguarda un potenziale incontro trilaterale, tema sollevato ieri a Washington per qualche motivo, questa possibilità è stata semplicemente menzionata dall’inviato durante i colloqui al Cremlino”, ha detto Ushakov, dichiarando che “comunque questo scenario non è stato discusso in modo specifico” e che “la parte russa ha deciso di non commentarlo”.

“Proponiamo prima di tutto di focalizzarci sugli accordi per un incontro bilaterale con Trump e crediamo che sia una priorità lavorare per un incontro di successo e fruttuoso”, ha dichiarato il consigliere di Putin per la politica estera.

Parlando ancor dell’incontro di ieri al Cremlino tra Putin e Witkoff, Ushakov lo ha definito “pragmatico e costruttivo”. “Credo – ha detto, citato da Interfax – che entrambe le parti possano essere soddisfatte dei risultati della conversazione. Sono state prese in considerazione idee per un ulteriore lavoro congiunto nel contesto della risoluzione della crisi ucraina”.

La Borsa di Mosca ha reagito con un balzo di oltre il 5% all’annuncio di un prossimo vertice tra Putin e Trump. Gli indici Moex e Rts, riferisce l’agenzia Tass, sono arrivati a guadagnare il 5,26% alle 12.00 (le 11.00 ora svizzera).