Ucraina: domani incontro Witkoff-Putin, sollecitato da Russia

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin riceverà domani a Mosca l'inviato americano Steve Witkoff.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha indicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia Tass, confermando quanto annunciato dallo statunitense in precedenza a margine del Forum economico (WEF) di Davos.

In un’intervista alla Cnbc, Witkoff ha spiegato che “sono i russi a chiedere questo incontro. Penso che sia una dichiarazione significativa da parte loro”. Secondo l’inviato speciale Usa, “ci sono rilevanti progressi nei negoziati”.

Va ricordato che Witkoff ha incontrato ieri sera a Davos l’emissario del Cremlino e principale negoziatore russo per l’Ucraina, Kirill Dmitriev. All’incontro ha partecipato – secondo quanto riferito dai media russi – anche il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner.

Non sono stati resi noti risultati concreti. Witkoff non ha rilasciato dichiarazioni attraverso i suoi soliti canali. Davanti alla telecamera del quotidiano russo “Izvestija” ha definito l’incontro “molto positivo”.