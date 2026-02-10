Ucraina: funzionari Nato, Giappone intende unirsi al Purl

Keystone-SDA

Diversi funzionari della Nato hanno dichiarato all'emittente giapponese NHK che il Giappone dovrebbe annunciare formalmente a breve il suo piano per contribuire all'iniziativa della Nato, Purl (Prioritized Ukraine Requirements List), secondo quanto riporta Ukrinform.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo giapponese ha deciso di aderire all’iniziativa della Nato per fornire all’Ucraina munizioni e attrezzature di fabbricazione statunitense, nell’ambito della quale acquisterà equipaggiamento non letale per le Forze di Difesa ucraine. Tokyo ha già informato diversi membri della Nato e l’Ucraina del piano.

Il Giappone, che è un partner asiatico dell’Alleanza, dovrebbe annunciare formalmente la sua partecipazione al Purl nel prossimo futuro. I funzionari hanno affermato che il Giappone fornirà finanziamenti solo per equipaggiamento di difesa non letale, tra cui sistemi radar e giubbotti antiproiettile. Un funzionario della Nato ha affermato che anche l’equipaggiamento non letale è essenziale per l’Ucraina, aggiungendo che il coinvolgimento del Giappone nell’iniziativa rappresenta uno sviluppo significativo.