Ucraina: il ministro della difesa Fedorov annuncia le dimissioni

Keystone-SDA

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Il ministro della difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato le sue dimissioni, nell'ambito di un rimpasto di governo ordinato dal presidente Volodymyr Zelensky che ha già visto le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko.

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(Keystone-ATS) “È stato un grande onore servire il popolo ucraino come ministro della difesa”, ha scritto su Telegram Fedorov in un lungo messaggio in cui elenca i successi del ministero che guidava da gennaio, seguito da un messaggio più breve che ne delinea anche i fallimenti.

Prima dell’annuncio delle dimissioni del 35enne, con cui Zelensky lavorava sin dai tempi in cui era attore e produttore, parlamentari intervistati dal “Kyiv Independent”, sia del partito di governo che dell’opposizione, si erano detti contrari alla sostituzione del titolare della difesa, sulla quale nei giorni scorsi si erano rincorse voci sui media come parte del rimpasto di governo voluto da Zelensky.

Contro il suo allontanamento dall’incarico si è creata sui social, con l’hashtag “SupportFedorov” una levata di scudi di analisti militari e personalità anche nei paesi alleati che ne hanno apprezzato in questi anni il ruolo cruciale per lo sviluppo tecnologico, e dell’industria della difesa, a partire dai droni.

La decisione di sostituire il ministro della difesa fa seguito a un incontro tra Zelensky, Fedorov e il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, durante il quale avrebbero dovuto discutere le principali sfide che le forze armate ucraine si trovano ad affrontare, tra cui la mobilitazione.

Secondo alcune indiscrezioni, c’erano attriti nei rapporti tra Fedorov e Syrsky, un conflitto che “non poteva essere risolto”: “il presidente (Zelensky) ha detto che sia Fedorov che Syrsky dovrebbero essere rimossi dall’incarico in modo conciliante, ma che ora non può farlo”, avrebbe detto una fonte del partito di Zelensky a “Ukrainska Pravda”.

Interrogato dai giornalisti sulla possibile rimozione di Fedorov, Zelensky aveva rifiutato di commentare direttamente, limitandosi a dire di volere che le forze armate ucraine siano “unite” e “sulla stessa lunghezza d’onda”.

Alcuni media ucraini, tra cui “Ukrainska Pravda” e “Kyiv Independent”, citando fonti del partito di Zelensky “Servitore del Popolo” scrivono che il ruolo di prossimo ministro della difesa sarebbe stato offerto al ministro dell’interno Ihor Klymenko.

Il generale Klymenko ha guidato la polizia nazionale ucraina dal 2019 al 2023 ed è stato nominato ministro dell’interno dopo la morte del suo predecessore, Denys Monastyrsky. Affinché Klymenko possa assumere un nuovo incarico di governo la sua nomina dev’essere approvata dal Parlamento.

La portavoce di Klymenko, Mariana Reva, ha dichiarato al “Kyiv Independent” che Klymenko è rimasto sorpreso dalla proposta del presidente. “Stiamo aspettando la nomina formale del presidente. Come sapete, Ihor Klymenko è un ufficiale. Per lui, la parola del comandante supremo in capo è un ordine”, ha affermato Reva.