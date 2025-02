Ucraina: Lavrov, Trump il primo a capire nostri timori sulla NATO

Keystone-SDA

Donald Trump è "l'unico leader occidentale" ad aver compreso che i timori della Russia per un possibile ingresso dell'Ucraina nella NATO sono stati tra le "cause profonde" dell'inizio del conflitto. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’attuale presidente americano, ha affermato Lavrov parlando alla Duma, la Camera bassa del Parlamento, sui risultati dei colloqui di ieri a Riad con una delegazione di Washington, è stato “il primo, e a quanto mi consta l’unico leader occidentale, che ha pubblicamente e ad alta voce affermato che una delle cause profonde della situazione ucraina era la linea sfacciata della precedente amministrazione USA nell’attirare l’Ucraina nella NATO”. “Nessun leader occidentale lo ha mai detto, ma lui ha avanzato questa idea più volte”, ha aggiunto il capo della diplomazia russa secondo quanto riferiscono le agenzie russe.

“Ciò – ha insistito Lavrov – è già un segnale che Trump ha compreso la nostra posizione quando il presidente Putin ha sottolineato, nella conversazione telefonica con lui, che ciò che è importante per noi non è un cessate il fuoco, che consentirà all’Ucraina di essere riarmata ancora una volta contro il nostro paese, ma una pace sostenibile a lungo termine basata sull’eliminazione delle cause profonde del conflitto”.

Il ministro ha aggiunto che “abbiamo iniziato ad allontanarci dall’orlo del baratro in cui l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha guidato le nostre relazioni, ma questi sono solo i primi passi”.

“Il clima è positivo, le intenzioni sono giuste, vedremo come si svilupperà ulteriormente la situazione, quali decisioni verranno prese”, ha aggiunto Lavrov. “Le parole ovviamente sono molto importanti, a volte cambiano radicalmente la situazione, ma ovviamente valuteremo le dichiarazioni di intenzioni confrontando queste dichiarazioni con fatti concreti”, ha detto commentando le dichiarazioni di Trump secondo cui l’adesione dell’Ucraina alla NATO non sarebbe “realistica”.

Il capo della diplomazia russa ha pure dichiarato che a Riad gli USA hanno dimostrato “interesse a rimuovere gli ostacoli artificiali a progetti potenzialmente molto promettenti e reciprocamente vantaggiosi, prima di tutto nell’economia, ma sono anche interessati a riprendere il dialogo sulla politica estera, sulla situazione internazionale, sui conflitti”.