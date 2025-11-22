Ucraina: Marco Rubio e Steve Witkoff domani a Ginevra

Keystone-SDA

Il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato del presidente Donald Trump Steve Witkoff guideranno domani la delegazione americana a Ginevra. L'obiettivo è quello di raggiungere una soluzione che possa essere rapidamente approvata dai presidenti americano e ucraino.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La nostra intenzione è quella di ottenere il miglior accordo possibile per gli ucraini”, ha dichiarato a Keystone-ATS un responsabile Usa. Il segretario americano responsabile dell’esercito Daniel Driscoll è già atterrato oggi a Ginevra.

Tuttavia, la fonte statunitense afferma che al momento non è previsto alcun incontro con i rappresentanti europei durante i colloqui, che si terranno presso la missione americana a Ginevra e dureranno solo un giorno. Non è previsto nemmeno alcun incontro con la stampa.

Una discussione con i russi avrà luogo più tardi. La delegazione ucraina sarà guidata dal capo dell’amministrazione presidenziale Andriy Yermak.

Intanto, alle consultazioni sull’accordo di pace per l’Ucraina, previste domani nella città di Calvino, l’Italia sarà rappresentata da Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni. Lo riferiscono fonti diplomatiche, spiegando che Saggio ha lasciato i lavori del G20 a Johannesburg per partecipare alla riunione, che si terrà al livello di National Security Advisor (Nsa).