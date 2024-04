Ucraina: Mosca, “conferenza di pace in Svizzera è un progetto Usa”

(Keystone-ATS) La Russia ha bollato la conferenza “sulla pace in Ucraina” prevista a metà giugno in Svizzera come un progetto “americano”. Lo riporta la Tass.

La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che “dietro” la conferenza di pace in Svizzera “ci sono i democratici americani che hanno bisogno di fotografie e video di eventi che indicherebbero che il loro progetto ‘Ucraina’ è ancora a galla”.

“Il fatto che uccideranno altre migliaia di ucraini non disturba nessuno. Le elezioni negli Stati Uniti sono tutto, l’Ucraina non è niente: questo è il criterio principale dell’attuale politica americana”, ha dichiarato la portavoce della diplomazia della Russia, le cui truppe hanno invaso l’Ucraina.

L’ambasciata russa a Berna, secondo quanto riportato dalla Tass, ha sostenuto che la Svizzera non ha invitato la Russia alla conferenza, e qualora dovesse arrivare un invito Mosca lo rifiuterà.