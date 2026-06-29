The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Ucraina: Putin, aspettiamo negoziatori Usa, ora impegnati con Iran

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Usa saranno meno impegnati con l'Iran. Sono

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) in corso negoziati sull’Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in quattro regioni, ha sottolineato Putin. Lo riporta la Tass.

“Attendiamo – una volta conclusi tutti gli eventi e terminata la fase più acuta della questione iraniana – l’arrivo dei rappresentanti dell’amministrazione statunitense che abbiamo già incontrato a Mosca”, ha affermato Putin in un’intervista rilasciata a un giornalista russo e pubblicata dal Cremlino.

Le sue parole giungevano in risposta a una domanda sullo stato delle relazioni russo-statunitensi all’indomani del vertice del G7 in Francia, durante il quale il presidente degli Stati Uniti aveva suggerito che la Russia “dovrebbe raggiungere un accordo” con l’Ucraina per porre fine al conflitto.

Intanto, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino il leader bielorusso Alexander Lukashenko, uno dei principali alleati della Russia, secondo quanto riportato dai media statali. Xi ha ospitato Lukashenko nella sfarzosa residenza di Stato di Diaoyutai, ha riferito l’emittente statale cinese Cctv, senza fornire immediatamente ulteriori dettagli.

L’ultima visita di Lukashenko in Cina risale a settembre 2025, quando ha partecipato a una grande parata militare a Pechino e al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai a Tianjin.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR