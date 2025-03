Ucraina: Russia ha presentato agli USA richieste per fine guerra

Keystone-SDA

La Russia ha presentato agli USA un elenco di richieste per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina e ripristini le relazioni con Washington. Lo riporta la Reuters citando persone a conoscenza della questione.

(Keystone-ATS) L’agenzia sostiene che non è chiaro cosa esattamente Mosca abbia incluso nella sua lista.

Funzionari russi e americani ne hanno discusso nelle ultime tre settimane e descrivono le condizioni del Cremlino come ampie e simili alle richieste presentate in precedenza da Mosca, dalla mancata adesione di Kiev alla NATO a un accordo di non dispiegamento di truppe straniere in Ucraina fino al riconoscimento della Crimea e di quattro regioni ucraine come russe.