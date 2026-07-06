Ucraina: sale a 11 bilancio vittime a Kiev, “è crimine di guerra”

Keystone-SDA

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Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 11 persone nella regione di Kiev.

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(Keystone-ATS) “Secondo i medici, al momento ci sono 11 vittime dell’attacco notturno nemico a Kiev. Di queste, un uomo ferito è deceduto in ospedale stamattina. 46 persone sono rimaste ferite. 27 di loro sono state ricoverate in ospedale. Tra cui tre bambini”, ha detto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, che ha deplorato danni e distruzioni in quattro quartieri della città.

Il bilancio definitivo di morti e feriti è in fase di accertamento e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Sotto la supervisione procedurale della Procura della città di Kiev, è stata avviata un’indagine preliminare sul fatto che l’esercito russo abbia commesso un altro crimine di guerra che ha causato la morte di persone.

La Procura generale ha rilevato che l’epicentro degli impatti e della caduta di frammenti di armi russe si trovava nei distretti di Darnytskyi e Podilskyi di Kiev, e che danni sono stati registrati anche nei distretti di Holosiivskyi e Obolonskyi. Nel quartiere di Podilskyi, gli appartamenti dal quinto al nono piano di uno degli edifici sono stati distrutti. Un incendio è scoppiato nel quartiere di Darnytskyi, distruggendo appartamenti dal secondo al quinto piano di un edificio di 25 piani. Anche gli appartamenti di un grattacielo di 30 piani in un altro complesso sono stati interessati dalle fiamme a causa della caduta di detriti.

La notte scorsa la difesa aerea ucraina non è riuscita ad abbattere nessuno dei 29 missili che stavano viaggiando su una traiettoria balistica, a dimostrazione della carenza di missili per i sistemi Patriot in grado di intercettare i missili balistici. E’ quanto afferma, riporta la Ukrainska Pravda, il colonnello Yuriy Ignat, portavoce dell’aeronautica militare.

“L’indicatore è basso, per usare un eufemismo – ha aggiunto – Serve qualcosa per abbattere i missili balistici. Ci sono abbastanza sistemi, serve un rifornimento costante di missili. I russi stanno sfruttando il fatto che in Ucraina, e nel mondo, c’è una grave carenza di missili intercettori PAC-2 e PAC-3, quindi si stanno concentrando maggiormente sugli attacchi balistici”.

Droni anche a Kherson

A Kherson, i russi hanno invece utilizzato un drone per colpire un’auto civile, uccidendo due uomini e ferendo due donne. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’Mba di Kherson Yaroslav Shanko, riferisce Ukrinform.

“Intorno alle 8:30 del mattino, terroristi russi hanno utilizzato un drone per colpire un’auto civile nel quartiere centrale di Kherson”, si legge nel rapporto. Le due donne, di 53 e 54 anni, hanno riportato contusioni, lesioni da esplosione di mine e traumi cranio-encefalici chiusi. Sono state ricoverate in ospedale.

Il capo dell’MVA ha inoltre informato che un filobus è stato danneggiato a seguito di un attacco di un drone nemico avvenuto intorno alle 7:30 nel quartiere di Korabelny.

In precedenza la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo.

Dal canto suo, l’esercito russo ha dichiarato di aver abbattuto 519 droni ucraini durante la notte. I droni hanno preso di mira la regione di Mosca e di San Pietroburgo, tra le altre, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è invece rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.