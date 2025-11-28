Ucraina: sospetta corruzione, si dimette Andrii Jermak

Keystone-SDA

In Ucraina, il capo dell'ufficio presidenziale, Andrii Jermak, si è dimesso dopo che gli investigatori anticorruzione hanno perquisito il suo appartamento.

Jermak ha firmato una lettera di dimissioni, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenksy in un videomessaggio.

Le dimissioni, che rischiano di destabilizzare la presidenza, giungono in un momento molto difficile per l’Ucraina, i cui soldati stanno lottando in prima linea e che sta negoziando con gli Stati Uniti un piano per porre fine a quattro anni di guerra con la Russia.

Jermak, 54 anni, era a capo della delegazione ucraina per questi colloqui ed era uno dei membri più importanti della squadra del presidente Zelensky. Le sue dimissioni arrivano due settimane dopo la rivelazione di un grave scandalo di corruzione nel settore energetico, già danneggiato dai bombardamenti russi.

“Il capo di gabinetto Andrii Jermak ha rassegnato le dimissioni”, ha annunciato Zelensky nel suo messaggio quotidiano alla popolazione diffuso sui social network, ringraziandolo per aver “sempre rappresentato la posizione dell’Ucraina” e “sempre adottato una posizione patriottica”.

Ha dichiarato che sabato terrà dei colloqui con coloro che potrebbero sostituire Jermak come capo della presidenza e un decreto emesso da Zelensky ha convalidato le sue dimissioni.

Il presidente ha invitato gli ucraini a “non perdere la (loro) unità”, in un momento in cui molte voci hanno messo in discussione per quattro anni la crescente influenza di Jermak sul presidente, descritta da alcuni come “ipnotica”, e il suo controllo sull’accesso a Zelensky.

In mattinata, l’agenzia ucraina anticorruzione (NABU) e l’ufficio del procuratore specializzato (SAP) hanno perquisito l’abitazione di Jermak, senza specificarne il motivo.

Jermak, nominato presidente nel 2020, due anni prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ha confermato le perquisizioni e ha assicurato agli inquirenti la sua “piena collaborazione”.

Secondo i parlamentari dell’opposizione, queste perquisizioni sono legate a uno dei peggiori scandali di corruzione della presidenza Zelensky, che ha portato al licenziamento di due ministri e a diversi arresti all’inizio di novembre.

All’epoca, la NABU aveva scoperto un “sistema criminale”, che gli investigatori ritengono sia stato orchestrato da qualcuno vicino al presidente e che ha portato all’appropriazione indebita di circa 86 milioni di euro nel settore energetico.

Incalzato da queste rivelazioni, Zelensky ha introdotto sanzioni contro il presunto organizzatore, Timour Minditch, suo ex socio d’affari e considerato un suo caro amico.

Secondo un deputato dell’opposizione, Jermak è indirettamente menzionato nelle registrazioni delle conversazioni tra i sospettati come mandante delle pressioni sulle strutture anticorruzione.

Nelle registrazioni compare con lo pseudonimo di “Ali Baba”, che è una combinazione delle prime lettere del suo nome e del suo cognome, Andrii Borysovytch.

Ex produttore cinematografico e avvocato nell’ambito della proprietà intellettuale, Jermak aveva lavorato con il presidente Zelensky quando quest’ultimo era un comico molto popolare.

Dall’inizio dell’invasione russa, quasi quattro anni fa, ha condotto diverse sessioni di negoziati con gli americani a Washington e, lo scorso fine settimana, a Ginevra.

Questa situazione “indebolisce” la posizione ucraina nei negoziati e la Russia “senza dubbio” sfrutterà questo scandalo, ha dichiarato all’AFP l’analista politico ucraino Volodymyr Fessenko.

L’influenza di Jermak su Zelensky è stato un argomento molto dibattuto in Ucraina fin dall’inizio della guerra, sollevando dubbi anche all’interno della squadra presidenziale.

I critici accusano il capo dello staff di concentrare troppo potere, assumendo di fatto il controllo della politica estera del Paese e controllando l’accesso al presidente.

La sua influenza su Zelensky “è come un’ipnosi”, ha dichiarato sarcasticamente all’AFP a novembre un’alta fonte del partito presidenziale.

Secondo questa fonte, Jermak ha “escluso il ministero degli esteri” dai negoziati con Washington.

“Jermak non permette a nessuno di avvicinarsi a Zelensky, se non a persone leali” e cerca di “influenzare quasi tutte le decisioni della presidenza”, ha dichiarato all’AFP un ex alto funzionario che ha lavorato con il capo di Stato.

A volte soprannominato “vicepresidente”, Jermak accompagna Zelensky praticamente a tutti gli eventi ufficiali.

Secondo i media, i letti dei due uomini sono addirittura affiancati nel bunker sotterraneo della presidenza, suscitando numerose battute sui social network. I due trascorrono anche il tempo libero insieme, praticando sport o guardando film.