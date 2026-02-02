Ucraina: Trump, ‘da Modi ok a non comprare petrolio russo’

Keystone-SDA

Donald Trump ha reso noto di aver avuto un colloquio con Narendra Modi, durante il quale il premier indiano "ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela".

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il presidente americano su Truth Social, sottolineando che “questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina, che è in corso proprio adesso, con migliaia di persone che muoiono ogni singola settimana!”.

In seguito a questo accordo, ha aggiunto Trump sempre sul suo profilo Truth, i dazi all’India verranno ridotti dal 25% al 18%.

Modi “si è anche impegnato ad ‘acquistare prodotti americani’ in misura molto maggiore, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari , in energia, tecnologia, prodotti agricoli, carbone e molti altri prodotti statunitensi”, ha messo in evidenza Trump. “Il nostro straordinario rapporto con l’India si rafforzerà ulteriormente in futuro. Io e Modi siamo due persone che portano a termine i progetti, qualcosa che non si può dire della maggior parte delle persone”, ha aggiunto.