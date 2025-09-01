The Swiss voice in the world since 1935
Ucraina: un arresto per l’omicidio di Parubiy

Keystone-SDA

Una persona è stata arrestata per l'omicidio, avvenuto sabato a Leopoli, dell'ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy. Lo ha reso noto il presidente Volodimir Zelensky.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Le indagini rigorose sono in corso”, ha affermato il presidente sui social media, ringraziando gli investigatori per il loro “lavoro rapido e coordinato”.

Parubiy, figura di spicco dei movimenti di protesta filo europei del Paese del 2004 e del 2014, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sabato nella città occidentale di Leopoli.

Zelensky ha dichiarato che il Ministro degli Interni Igor Klymenko e il capo dei servizi di sicurezza Vasyl Maliuk lo avevano informato dell’arresto. “Le necessarie azioni investigative sono in corso…”, ha scritto sui social media. “Ringrazio le nostre forze dell’ordine per il loro lavoro tempestivo e coordinato”.

In un post successivo, dopo aver parlato con il procuratore capo Ruslan Kravchenko, ha aggiunto: “Il sospettato ha rilasciato una prima testimonianza. Sono attualmente in corso azioni investigative urgenti per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio”.

