Ucraina: von der Leyen, oggi primo pagamento da 4,5 miliardi a Kiev

1 minuto

(Keystone-ATS) “Caro Denys, oggi è un buon giorno per l’Ucraina. La Commissione ha appena erogato 4,5 miliardi di euro dello Strumento per l’Ucraina da 50 miliardi di euro”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ricevendo il premier ucraino Denys Shmyhal.

“In aprile, quando le condizioni saranno raggiunte, ci sarà un’altra tranche”, ha aggiunto. “Sono lieta poi di ricevere il Piano per l’Ucraina, per rilanciare gli investimenti e avvicinarsi alla nostra Unione: sono fiduciosa che a breve potremo chiedere la Consiglio di approvarlo: il piano servirà da base anche per altri donatori”.

Da parte sua Shmyhal – a Bruxelles per il 9° Consiglio di associazione Ue-Ucraina – ha detto che “ci aspettiamo un’accelerazione dell’assistenza militare poiché l’Unione Europea, come dice (l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep) Borrell, è in massima allerta, i nostri interessi comuni sono a rischio”.