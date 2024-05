Ucraina: Zelensky, “gli aiuti militari svedesi sono fondamentali”

(Keystone-ATS) Il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato oggi dalla Svezia “si concentra sulla difesa aerea, sulle munizioni dell’artiglieria e sui veicoli corazzati, tutti elementi fondamentali per i nostri guerrieri”.

Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “È anche importante che l’assistenza svedese non solo salvi vite ucraine, ma contribuisca anche a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa”, aggiunge.

“Ieri ho parlato con il presidente del Consiglio dei ministri svedese Ulf Kristersson sull’attuale situazione sul campo di battaglia e sulle esigenze prioritarie dell’Ucraina in materia di difesa”, si legge nel messaggio.

“Oggi sono lieto di esprimere la mia profonda gratitudine al primo ministro Kristersson, al suo governo e a tutti gli svedesi per il più grande pacchetto di aiuti militari annunciato finora dalla Svezia, per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro – prosegue il leader ucraino -. Questo nuovo pacchetto si concentra sulla difesa aerea, sulle munizioni per l’artiglieria e sui veicoli blindati, tutti elementi fondamentali per i nostri guerrieri. Include anche aerei di sorveglianza e comando radar ASC 890, l’intera flotta svedese di veicoli blindati PBV 302 e ulteriori munizioni di artiglieria”.

“Questi contributi sono fondamentali per la difesa e la resistenza dell’Ucraina. È anche importante che l’assistenza svedese non solo salvi le vite ucraine, ma contribuisca anche a garantire la pace e la sicurezza a lungo termine in Europa. Insieme, difenderemo i nostri valori condivisi e garantiremo che l’aggressore sia ritenuto responsabile – conclude -. Sono grato alla Svezia per essere al nostro fianco e rimanere un alleato vero e affidabile”.