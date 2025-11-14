Ucraina: Zelensky, “raid russi ben calcolati hanno fatto 4 morti”

Keystone-SDA

I massicci raid missilistici e di droni russi sull'Ucraina e sulla capitale Kiev, "ben calcolati" da Mosca, hanno causato la morte di almeno quattro persone e decine di feriti: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) Zelensky ha esplicitamente accusato Mosca di “un attacco deliberatamente calcolato il cui obiettivo era di causare la massima sofferenza alla popolazione e il massimo danno alle infrastrutture civili”.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che nelle ultime ore i russi hanno lanciato contro l’Ucraina ben 430 droni e 18 missili balistici.

Dal canto suo, Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, citato dai media, ha dichiarato sui social: “Ci sono molti grattacieli danneggiati in tutta Kiev, quasi in ogni distretto”. Tkachenko ha aggiunto che i servizi di emergenza ucraini hanno salvato decine di persone in tutta la città.

La polizia ha precisato che 30 edifici residenziali in nove distretti sono stati danneggiati. Alcune parti dei quartieri di Desnyansky e di Podil, entrambi sul fiume Dnipro, sono rimaste temporaneamente senza riscaldamento, ha dichiarato da parte sua il sindaco, Vitaly Klitschko. Ma le interruzioni di emergenza locali causate dall’attacco sono state risolte entro la mattinata, ha aggiunto. I trasporti sono stati parzialmente bloccati con ritardi di autobus e tram.