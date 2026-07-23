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Ue, multa da 890 milioni a Google

Keystone-SDA

La Commissione europea ha adottato, nel quadro della legge sui mercati digitali, due multe contro Google per un totale di 890 milioni di euro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) 460 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 milioni per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell’indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici.

Mountain View ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni dell’esecutivo Ue, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globale totale.

Secondo la Commissione, Google ha violato la legge dando maggiore visibilità ai propri servizi, tra cui shopping, hotel, trasporti e sport, rispetto a quelli dei concorrenti nei risultati dei motori di ricerca.

Bruxelles contesta inoltre le restrizioni poste dalla società agli sviluppatori di app nel comunicare e promuovere liberamente le proprie offerte e nel concludere contratti con gli utenti attraverso i canali di distribuzione di loro scelta, inclusi gli app store di terze parti.

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