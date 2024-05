Ue: gruppo Id esclude AfD

(Keystone-ATS) L’Ufficio di presidenza del Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo ha deciso oggi di escludere con effetto immediato la delegazione del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD).

Il gruppo Id, la casa dei sovranisti Ue che comprende ad esempio il Rassemblement National di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini, “non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell’AfD per le elezioni europee”, viene spiegato in un comunicato stampa.

La decisione è arrivata dopo un consiglio direttivo del gruppo, convocato all’ultimo minuto in videoconferenza, per prendere una decisione sulla faida che, in una manciata di giorni, ha dilaniato l’estrema destra europea.

Ad accendere la miccia delle polemiche sono state le controverse parole di Krah sulle SS (“Non erano tutte criminali”). Una mancata condanna inaccettabile per Le Pen e per il suo candidato guida alle elezioni europee, Jordan Bardella, che martedì hanno decretato lo strappo. Alle dichiarazioni pubbliche sono seguiti contatti diretti tra Salvini e Le Pen, in cui la francese avrebbe fatto sapere che non vi era alternativa all’espulsione dei tedeschi dal gruppo.

Dal canto loro, AfD ha fatto il possibile per correre ai ripari. Prima ha ‘oscurato’ Krah dalla campagna elettorale. Poi, quando ormai l’espulsione era nell’aria, la delegazione al Pe, composta da 8 eurodeputati tra cui l’influente Gunnar Beck, ha offerto la testa di Krah in cambio della permanenza nel gruppo.

L’inversione a U dei vertici del partito tedesco non è tuttavia servita a nulla. La decisione di espellere AfD, guidata dalle due delegazioni più importanti del gruppo, i lepenisti e la Lega, è stata accolta dal consiglio direttivo. “La delegazione AfD è diventata una delegazione tossica, non vogliamo più essere associati a casi come quello di Krah”, hanno sottolineato fonti leghiste.

Senza AfD, per il gruppo di Id, potrebbe essere meno complesso superare quel cordone sanitario che, finora, ha tenuto le delegazioni dell’estrema destra lontane da ogni decisione dell’Eurocamera. Dall’altra parte tuttavia, il gruppo perde una componente numericamente importante, data finora in ascesa in vista delle europee. Anche se, nel frattempo, nei sondaggi AfD ha perso 6 punti negli ultimi 4 mesi, passando dal 22% al 16%. Le inchieste per spionaggio filo-cinese, i sospetti di essere coinvolti nelle recenti aggressioni ad esponenti dell’Spd e le parole negazioniste di Krah potrebbero aver sortito i loro effetti anche sull’elettorato teutonico.